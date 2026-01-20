Рязанцы снова пожаловались на огромные сосульки на крышах зданий

Кадры сделаны у жилого дома на улице 3-и Бутырки. «Ситуация с сосульками так запущена, что они начинают обретать слишком большие размеры, и, соответственно, несут ещё большую опасность для жителей», — отметили в посте. Ранее рязанцы пожаловались на двухметровые сосульки, свисающие с домов. Аналогичная ситуация наблюдается и в центре города. На жалобы жителей отреагировала Госжилинспекция.

Рязанцы снова пожаловались на огромные сосульки на крышах зданий. Очередной пост на эту тему появился в Telegram-канале «Новости Рязани и области».

Кадры сделаны у жилого дома на улице 3-и Бутырки.

«Ситуация с сосульками так запущена, что они начинают обретать слишком большие размеры, и, соответственно, несут ещё большую опасность для жителей», — отметили в посте.

Ранее рязанцы пожаловались на двухметровые сосульки, свисающие с домов. Аналогичная ситуация наблюдается и в центре города.

На жалобы жителей отреагировала Госжилинспекция.