«Руспродсоюз»: капуста стала самым подешевевшим продуктом в России

Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России с начала января 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

По данным ассоциации, в середине января цены на капусту снизились на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинг наиболее подешевевших продуктов также вошли яйца, картофель и лук. Средние розничные цены на яйца за год снизились на 21,1%, на картофель — на 21,1%, на лук — на 16,9%.