Россиянам предложили разрешить бесплатно парковаться на 15 минут у аптек

Инициативу предложили депутаты Госдумы. По их мнению, такая мера создаст более справедливые условия для граждан, которым необходимо ненадолго заехать за лекарствами, и повысит доступность аптечных услуг.