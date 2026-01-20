Россиянам предложили разрешить бесплатно парковаться на 15 минут у аптек
Инициативу предложили депутаты Госдумы. По их мнению, такая мера создаст более справедливые условия для граждан, которым необходимо ненадолго заехать за лекарствами, и повысит доступность аптечных услуг.
Россиянам предложили разрешить бесплатно парковаться на 15 минут у аптек. Об этом пишет ТАСС.
