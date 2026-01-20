Россиянам назвали наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

По словам врача-терапевта Ивана Еременко, наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска — май, июнь, сентябрь и октябрь. В это время, как отметил врач, организм полноценно отдыхает и лучше восстанавливается. Иван Еременко объяснил, что в мае-июне отпуск способствует активации обмена веществ и повышению энергии после холодов, а в сентябре-октябре помогает снизить риски возникновения сезонной усталости и подготовить организм к зимнему стрессу.

