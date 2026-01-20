Рязань
Россиянам начали обещать списание долгов за плату
Регулятор предостерег граждан от таких предложений и напомнил, что при возникновении финансовых трудностей лучше всего обращаться к кредиторам для обсуждения возможных вариантов решения проблемы, таких как реструктуризация или рефинансирование задолженности. Если эти меры не помогают, можно рассмотреть процедуру банкротства, но стоит помнить, что это крайняя мера с серьезными последствиями.