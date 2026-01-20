Россиянам начали обещать списание долгов за плату

ЦБ России выпустил предупреждение о мошеннических схемах, связанных с обещаниями избавления от долгов за плату. В своем Telegram-канале регулятор отметил, что такие компании часто маскируются под юридические фирмы и используют агрессивную рекламу для привлечения клиентов. По информации Центробанка, некоторые недобросовестные организации обещают «раз и навсегда» избавить людей от долгов, однако их предложения не имеют под собой реальной основы. Они предоставляют неполную или недостоверную информацию о процедурах банкротства и условиях списания долгов. В числе признаков мошеннической рекламы названы обещания полного списания долгов и гарантии признания банкротом с сохранением имущества, а также призывы не платить по кредитам.

Регулятор предостерег граждан от таких предложений и напомнил, что при возникновении финансовых трудностей лучше всего обращаться к кредиторам для обсуждения возможных вариантов решения проблемы, таких как реструктуризация или рефинансирование задолженности. Если эти меры не помогают, можно рассмотреть процедуру банкротства, но стоит помнить, что это крайняя мера с серьезными последствиями.