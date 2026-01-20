Россиян начали обманывать под видом ботов для обмена валют

Мошенники выдают себя за Telegram-ботов для обмена валют и пополнения зарубежных платежных сервисов, в том числе Alipay перед поездками в Китай. Об этом сообщает издание «Осторожно, новости».

Один из пострадавших рассказал, что перед поездкой в Китай решил пополнить аккаунт в платежной системе Alipay. В Telegram он нашел бот, который, согласно описанию, якобы используют более 300 тысяч человек. Сервис предлагал обмен рублей на тайские баты, вьетнамские донги и китайские юани.

Мужчина перевел 10 тысяч рублей по указанным реквизитам. Деньги пообещали зачислить на Alipay в течение 15 минут, однако спустя несколько часов средства так и не поступили. После обращения в поддержку менеджер заявил, что клиент якобы перепутал сумму, и попросил перевести еще 5 тысяч рублей по другим реквизитам.

Россиянин отказался и потребовал вернуть деньги. В ответ ему сообщили, что возврат невозможен по техническим причинам.