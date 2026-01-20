Путин обсудит с кабмином вопросы с прямой линии 21 января

Также докладами выступят заместители председателя правительства России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

21 января президент России Владимир Путин проведёт совещание с правительством в формате видеоконференции. На встрече рассмотрят вопросы, которые поднимались на прямой линии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«21 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, поднимавшиеся гражданами во время специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Фото: сайт Кремля.