Прошедший радиационный шторм стал самым сильным в XXI веке

Прошедший радиационный шторм в окрестностях Земли достиг рекордного уровня в XXI веке. Пик бурной активности пришелся на 22:15 19 января по московскому времени, когда плотность солнечных протонов составила 37 000 pfu, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Прошедший радиационный шторм в окрестностях Земли достиг рекордного уровня в XXI веке. Пик бурной активности пришелся на 22:15 19 января по московскому времени, когда плотность солнечных протонов составила 37 000 pfu, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Для сравнения, самый сильный шторм текущего 25-го солнечного цикла, зарегистрированный в октябре 2024 года, достигал 1 800 единиц, а крупнейшие бури XXI века до этого — 6 ноября 2001 года (31 700 pfu) и 29 октября 2003 года (29 500 pfu).

Эксперты отмечают, что повышенная нагрузка на космические аппараты сохраняется, хотя и значительно уменьшилась по сравнению с пиковыми значениями.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.