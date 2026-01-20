Прокуратура обнаружила нарушения в муниципальной квартире в Кадомском районе

Мужчина, проживающий в квартире по договору социального найма, неоднократно обращался в администрацию района с жалобами на её плохое состояние. В частности, он просил отремонтировать отопительную систему. Однако муниципалитет, являющийся собственником жилья, не предпринял необходимых мер для проведения обследования квартиры межведомственной комиссией, чтобы определить её пригодность для проживания. Кроме того, не было должного контроля за содержанием жилья.

Нарушения жилищного законодательства обнаружила прокуратура в Кадомском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура направила главе округа предписание по данному вопросу. Надзор за устранением выявленных нарушений взяла на себя.