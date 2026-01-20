Опубликован прогноз погоды на 21 января в Рязанской области

В области будет облачно. Ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит −10…−5°С, днём — −8…−3°С.