Опрос показал, что 36% рязанцев ориентированы на личный успех

36% жителей Рязани считают более важными личные достижения и стремятся выделяться на фоне коллег. Такие данные привел сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения с опытом работы в коллективах.

36% жителей Рязани считают более важными личные достижения и стремятся выделяться на фоне коллег. Такие данные привел сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения с опытом работы в коллективах.

При этом каждый второй респондент (52%) заявил, что для него важнее результаты всей команды.

Мужчины чаще женщин говорили об ориентации на индивидуальный успех: 42% против 30%. Среди женщин, напротив, больше тех, кто делает ставку на командную работу.

С увеличением уровня дохода ситуация меняется: чем выше зарплата, тем чаще респонденты называют приоритетом успех коллектива. Эксперты отмечают, что это связано с большим числом руководителей среди тех, кто зарабатывает от 150 тыс. рублей в месяц.