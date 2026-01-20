Онищенко: в России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

В России ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так как штамм A (H3N2) остается активным. Об этом сообщил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости. По словам Онищенко, с началом нового учебного года, когда школьники и студенты вернулись к занятиям, можно ожидать увеличения числа случаев заболеваний. «Вот уже неделю отучились и школьники, и студенты. И, конечно, это была первая рабочая неделя… В среду мы получим данные по уровню заболеваемости на третьей неделе, то есть которую мы прожили. И подъем с большой вероятностью начнется», — отметил он.

Академик также подчеркнул, что прогноз о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом после новогодних праздников оправдался, и штамм H3N2 не исчез. Специалисты призывают граждан быть внимательными к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.