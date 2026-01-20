Онищенко: «ментовские сериалы» мешают борьбе с алкоголем

Борьбе с употреблением алкоголя в России мешают «ментовские сериалы», герои которых постоянно находят повод выпить. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Борьбе с употреблением алкоголя в России мешают «ментовские сериалы», герои которых постоянно находят повод выпить. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают», — отметил академик.

Онищенко предложил, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи, «отъявленные негодяи».

Академик добавил, что люди не стали меньше пить, но изменился тип потребления алкоголя. Он считает это позитивным знаком, но подчеркивает необходимость продолжать пропаганду здорового образа жизни и мотивировать население к отказу от вредных привычек.