Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 001
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
740
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 377
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 339
Онищенко: «ментовские сериалы» мешают борьбе с алкоголем
Борьбе с употреблением алкоголя в России мешают «ментовские сериалы», герои которых постоянно находят повод выпить. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают», — отметил академик.

Онищенко предложил, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи, «отъявленные негодяи».

Академик добавил, что люди не стали меньше пить, но изменился тип потребления алкоголя. Он считает это позитивным знаком, но подчеркивает необходимость продолжать пропаганду здорового образа жизни и мотивировать население к отказу от вредных привычек.