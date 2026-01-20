Норвежцев предупредили о конфискации имущества в случае войны с Россией

Вооруженные силы Норвегии разослали гражданам страны тысячи писем с предупреждением о возможной конфискации имущества в случае начала полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей норвежского военного командования.

Глава логистической организации Вооруженных сил Норвегии Андрес Йернберг заявил, что королевство находится в наиболее сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны. По его словам, общество должно быть готово к оборонным кризисам и возможному военному конфликту.

Йернберг отметил, что в стране уже идет масштабное наращивание военной и гражданской готовности. В рамках этих мер действует политика реквизиции, которая предусматривает изъятие гражданского имущества в случае войны.

Согласно правилам, реквизиция может затронуть транспортные средства, лодки, бытовое оборудование и недвижимость. По данным издания, в распоряжении Министерства обороны Норвегии находится около 13,5 тыс. подготовительных реквизиций сроком действия один год.