Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-3°
Срд, 21
-4°
Чтв, 22
-8°
ЦБ USD 77.76 -0.07 20/01
ЦБ EUR 90.16 -0.38 20/01
Нал. USD 78.03 / 78.30 20/01 13:30
Нал. EUR 91.30 / 92.29 20/01 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 001
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
740
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 377
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 339
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Норвежцев предупредили о конфискации имущества в случае войны с Россией
Вооруженные силы Норвегии разослали гражданам страны тысячи писем с предупреждением о возможной конфискации имущества в случае начала полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей норвежского военного командования.

Вооруженные силы Норвегии разослали гражданам страны тысячи писем с предупреждением о возможной конфискации имущества в случае начала полномасштабной войны с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителей норвежского военного командования.

Глава логистической организации Вооруженных сил Норвегии Андрес Йернберг заявил, что королевство находится в наиболее сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны. По его словам, общество должно быть готово к оборонным кризисам и возможному военному конфликту.

Йернберг отметил, что в стране уже идет масштабное наращивание военной и гражданской готовности. В рамках этих мер действует политика реквизиции, которая предусматривает изъятие гражданского имущества в случае войны.

Согласно правилам, реквизиция может затронуть транспортные средства, лодки, бытовое оборудование и недвижимость. По данным издания, в распоряжении Министерства обороны Норвегии находится около 13,5 тыс. подготовительных реквизиций сроком действия один год.