Названа причина смертельного пожара в рязанской четырехэтажке

Пожар случился 19 января в селе Гладкие Выселки Захаровского района. При тушении нашли тело мужчины. Личность погибшего установлена — это 46-летний хозяин дома. Предварительной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следователь осмотрел место происшествия, назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся иные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. СК проводит проверку после смерти мужчины.