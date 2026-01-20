На 9 улицах Рязани восстановили электроснабжение
Электроэнергия восстановлена на улицах: Новоселов, Советской Армии, Кальной, Касимовском переулке, Касимовском шоссе, Окской, Панферовском переулке, Большой (Шереметьево-Песочня), 2-м Бульварном проезде. Ранее по данным адресам отключали свет из-за технологических проблем.
