Минтранс: в РФ может появиться оплата парковки постфактум

Ранее депутаты Государственной Думы направили запрос в Министерство транспорта, предложив ввести пятидневный срок для оплаты парковки. «Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона, в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий», — сказано в документе за подписью замглавы Минтранса Алексея Шило.

В России обсуждается внедрение системы постоплаты за парковку для уменьшения количества штрафов. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на ответ министерства транспорта РФ на депутатский запрос.

Введение этого механизма, как ожидается, будет способствовать улучшению платежной дисциплины среди пользователей платной парковки. Кроме того, это позволит уменьшить количество штрафов, которые получают добросовестные водители, соблюдающие правила парковки.