Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 063
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
751
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 425
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 398
Минтранс: в РФ может появиться оплата парковки постфактум
Введение этого механизма, как ожидается, будет способствовать улучшению платежной дисциплины среди пользователей платной парковки. Кроме того, это позволит уменьшить количество штрафов, которые получают добросовестные водители, соблюдающие правила парковки.