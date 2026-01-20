МЧС: Крещенские купания в Рязанской области прошли без происшествий
Напомним, для рязанцев было оборудовано 39 специальных мест для купания. Самым крупным таким местом в Рязани стало Ореховое озеро. Для безопасности купающихся было задействовано более 205 человек и более 90 единиц техники.
Крещенские купания в Рязанской области прошли без происшествий. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
