МЧС: Крещенские купания в Рязанской области прошли без происшествий

Напомним, для рязанцев было оборудовано 39 специальных мест для купания. Самым крупным таким местом в Рязани стало Ореховое озеро. Для безопасности купающихся было задействовано более 205 человек и более 90 единиц техники.