Леонид Слуцкий предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать по всей России социальные маршруты общественного транспорта, которые будут регулярно и по доступной цене связывать населенные пункты с важными социальными объектами. Об этом он заявил в своих соцсетях.

По его словам, такие маршруты должны соединять города и села с больницами, школами, МФЦ и другими социально значимыми учреждениями.

«Мы не имеем права и дальше оставлять людей один на один с этой проблемой. Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с шести утра и до 23:00, по понятному расписанию и по доступной цене», — заявил Слуцкий.