Геомагнитный шторм на Земле завершился

«В настоящее время завершается первая импульсная фаза геомагнитного шторма. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду (превышает обычную в 2,5-3 раза). Сохраняются очень, примерно 10-кратно, повышенные значения индукции магнитного поля около Земли», — говорится в сообщении.

Геомагнитный шторм, достигший своего максимума ночью 20 января, постепенно стихает, но существует вероятность его возобновления. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, параметры снизились вдвое после удара. Наблюдается быстрое изменение магнитного поля, что может вызвать второй мощный геомагнитный всплеск уровня G4 или G5, предупреждают специалисты.

«Ночной пик достиг G4.7 из-за неправильной ориентации поля, которая теперь меняется», — отмечают эксперты.

Геомагнитное событие продлится не менее суток, полное восстановление займет 2-3 дня.