Эксперт заявил о компенсациях до 1 млн рублей за упавшую с крыши сосульку

Падение льда или снега с крыши дома на автомобиль не считают форс-мажором и рассматривают как основание для компенсации ущерба. В таких случаях с управляющей компании можно взыскать до 1 млн рублей, сообщил изданию «Абзац» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что даже наличие предупреждающих табличек о сосульках обычно не освобождает коммунальные службы от ответственности. По его словам, причиненный имуществу вред подлежит возмещению в полном объеме.

Бондарь пояснил, что при незначительных повреждениях суды, как правило, назначают компенсацию около 100 тыс. рублей. Если же пострадал дорогой автомобиль и требуется серьезный ремонт, сумма выплат может превысить 1 млн рублей.

Эксперт добавил, что для получения компенсации важно сразу зафиксировать происшествие: вызвать полицию, сделать фотографии, найти свидетелей и провести независимую экспертизу.