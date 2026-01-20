Анализ на вирус папилломы включили в диспансеризацию по ОМС

Анализ на ДНК вируса папилломы человека стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. Диагностическое исследование включили в первый этап диспансеризации для женщин в возрасте от 21 до 49 лет, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Речь идет об анализе на высокоонкогенные типы ВПЧ. При положительном результате пациенткам дополнительно проведут жидкостную онкоцитологию.

Вирус папилломы человека относится к одной из самых распространенных инфекций. Он передается преимущественно половым путем, а также при контакте с кожей и слизистыми. Некоторые типы ВПЧ, в том числе 16-й и 18-й, повышают риск развития онкологических заболеваний, в первую очередь рака шейки матки.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал ТАСС, что вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян. Ее планируют включить в национальный календарь прививок в 2027 году.