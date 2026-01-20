25-летнего рязанца осудили за серию краж и грабеж

По данным следствия, с апреля по июнь прошлого года рязанец похитил из сетевых магазинов областного центра продовольственные товары и продукты питания на общую сумму 90 тыс. рублей. Всего мужчина совершил 14 краж и 1 грабеж. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

25-летнего рязанца осудили за серию краж и грабеж. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

