Зампред Рустам Халиков дал первое большое интервью в СМИ для РЗН. инфо. Целиком его можно прочитать в спецпроекте редакции «Итоги 2025 года».

Рустам Халиков уже более года (с ноября 2024 года) занимает пост зампреда правительства Рязанской области по жилищно-коммунальному хозяйству. В беседе мы подвели итоги года, обсудили проблемы в сфере ЖКХ, в том числе кадровый дефицит, озеленение и уборку снега. Также не обошли стороной и личные темы — от гастрономических впечатлений до любимых способов отдыха.