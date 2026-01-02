Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
-5°
Сбт, 03
Вск, 04
-1°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 02/01 10:21
Нал. EUR 93.03 / 95.00 02/01 10:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
Вчера 12:13
1 023
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 547
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 306
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
9 309
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ветеран труда из Старожиловского района отметила 100-летний юбилей
2 января столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Екатерина Дмитриевна Куликова, проживающая в поселке Рязанские Сады Старожиловского района. Об этом пишет ИД «Пресса».

2 января столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Екатерина Дмитриевна Куликова, проживающая в поселке Рязанские Сады Старожиловского района. Об этом пишет ИД «Пресса».

Поздравления и памятный подарок юбилярше передал председатель Думы Старожиловского округа, генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат» Иван Шерняев. Также Екатерину Дмитриевну поздравили первый заместитель главы администрации округа Юрий Чирятников и житель поселка Игорь Миронов.

Екатерина Куликова родилась в семье Дмитрия и Мавры Данилиных и была вторым ребенком. В годы Великой Отечественной войны, в 1941 году, она рыла окопы во время бомбежек станции Старожилово. Позже ее направили на работы в Рыбное, а затем в поселок Панки Московской области, где она трудилась до 1946 года.

После войны Екатерина Дмитриевна более 40 лет проработала в совхозе «Рязанские сады». Сейчас долгожительница живет со старшей дочерью Галиной. У нее трое внуков, шесть правнуков и две правнучки.