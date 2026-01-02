Ветеран труда из Старожиловского района отметила 100-летний юбилей

2 января столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда Екатерина Дмитриевна Куликова, проживающая в поселке Рязанские Сады Старожиловского района. Об этом пишет ИД «Пресса».

Поздравления и памятный подарок юбилярше передал председатель Думы Старожиловского округа, генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат» Иван Шерняев. Также Екатерину Дмитриевну поздравили первый заместитель главы администрации округа Юрий Чирятников и житель поселка Игорь Миронов.

Екатерина Куликова родилась в семье Дмитрия и Мавры Данилиных и была вторым ребенком. В годы Великой Отечественной войны, в 1941 году, она рыла окопы во время бомбежек станции Старожилово. Позже ее направили на работы в Рыбное, а затем в поселок Панки Московской области, где она трудилась до 1946 года.

После войны Екатерина Дмитриевна более 40 лет проработала в совхозе «Рязанские сады». Сейчас долгожительница живет со старшей дочерью Галиной. У нее трое внуков, шесть правнуков и две правнучки.