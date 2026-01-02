В Шацком районе спасли пропавшего пенсионера с деменцией, замерзавшего в сугробе

В селе Черная Слобода Шацкого района нашли пропавшего пенсионера с деменцией, который ночью оказался в сугробе при минусовой температуре. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, Николай Петрович ушел из дома около 14:00, сказав, что «ему надо идти, его ждут». К вечеру мужчина не вернулся, и около 22:00 родственники обратились за помощью к поисковикам. Ночью температура воздуха опускалась до -6 градусов, что делало ситуацию критической.

Добровольцы оперативно опросили близких, подготовили ориентировку и сформировали автономные поисковые группы. Расстояние до места поисков из Рязани составляло около 170 километров.

В 23:35 к поискам подключился житель Шацка Вячеслав (позывной «Зять»), который, не дожидаясь прибытия основной группы, привлек к поискам знакомых и друзей.

Около 01:13 поступило сообщение, что пенсионера нашли лежащим в сугробе на дороге возле заброшенного дома. Мужчину госпитализировали с сильным обморожением.

В поисково-спасательном отряде отметили, что благодаря слаженным действиям и оперативной реакции удалось спасти человеку жизнь.

Фото: «ЛизаАлерт».