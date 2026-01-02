В Рязанской области произошел пожар в хозяйственной постройке

В четверг, 1 января, в 11:12 в рабочем поселке Пронск Рязанской области загорелась хозяйственная постройка площадью 32 кв. м. Об этом сообщает региональное МЧС.

В тушении огня участвовали 6 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательных подразделений Рязанской области.

Всего за сутки в регионе ликвидировали 3 пожара: 2 загорания мусора и 1 техногенный.