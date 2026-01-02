В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

В Рязанской области вновь объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили в РСЧС. Оповещение было опубликовано в 09:05 2 января.

Оповещение было опубликовано в 09:05 2 января. Угроза действует на территории Рязани и всей области.

Жителей призвали не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Ранее сообщалось, что 1 января в Рязанской области сбили 10 БПЛА.