В Рязанской области детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

В администрации Кораблинского муниципального округа накануне Нового года состоялось вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили в официальной группе округа в социальных сетях.

Новые владельцы жилья заключили с администрацией договор найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет. Согласно условиям договора, молодые люди обязуются поддерживать квартиры в надлежащем состоянии и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Глава Кораблинского муниципального округа Нина Объедкова, вручая ключи, поздравила новоселов и пожелала им счастья на новом месте жительства.