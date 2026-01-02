В Рязани произошел пожар в Дашках Военных
В ночь на пятницу, 2 января, в рязанском микрорайоне Дашки Военные произошел пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
По словам очевидцев, загорелась дача. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Официальные комментарии от экстренных служб пока отсутствуют, обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: «Топор. Новости Рязани».