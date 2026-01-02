В небе над Рязанской областью заметили первые в этом году световые столбы

Рязанские любители астрономии заметили в небе редкое оптическое явление — световые столбы. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «RZNASTRO | Раздаем космос».

Снимки и описания поступили из разных районов Рязанской области. По словам очевидцев, световые столбы появляются не постоянно и могут исчезать спустя короткое время.

Астрономы отмечают, что в течение ночи явление может возникать и пропадать несколько раз. Тем, кто хочет увидеть световые столбы своими глазами, советуют почаще смотреть на ночное небо.

Фото: «RZNASTRO | Раздаем космос».