В Латвии запретили русский язык в СМИ и школах

Власти Латвии с 1 января 2026 года ввели запрет на использование русского языка в государственных теле- и радиоканалах, а также на его изучение в школах. Об этом сообщают латвийские СМИ.

С 2026 года в стране перестает действовать русскоязычное вещание в государственных СМИ. Также школы больше не смогут преподавать русский язык как иностранный. Дополнительно власти повысят НДС до 21% на продажу книг на русском языке.

В латвийском правительстве поясняют, что такие меры направлены на формирование единого информационного пространства, где контент будет доступен только на латышском языке или на языках Евросоюза. При этом, по данным статистики, почти 40% жителей Латвии говорят на русском языке.