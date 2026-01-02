В Касимове из-за аварии отключили холодную воду
В пятницу, 2 января, в Касимове из-за коммунальной аварии на улице 50 лет СССР временно прекратилось холодное водоснабжение почти во всех районах города. Об этом сообщили в администрации Касимовского муниципального округа.
Исключение составили микрорайоны Приокский, Сиверка, Старый Посад и пригородное лесничество.
Подача воды планируется восстановить к 14:00. Власти города приносят извинения за временные неудобства.