Рязанцы смогут увидеть Волчью Луну 3 января

В небе над Россией 3 января можно будет наблюдать Волчью Луну — январское полнолуние, которое станет особенно ярким из-за сближения Луны с Землей. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Сам момент полнолуния (13:03 по московскому времени) не будет виден, Луна под горизонтом. Но с заходом Солнца рязанцы смогут наблюдать астрономическое явление.

Одновременно с полнолунием ожидается пик активности метеорного потока Квадрантиды. Максимум придется на 02:00 по московскому времени. По оценкам астрономов, в этот период можно будет увидеть до 120 метеоров в час: в среднем по одному-двум в минуту при благоприятных погодных условиях и вдали от городских огней.

Название «Волчья Луна» январское полнолуние получило из-за традиционных представлений: в зимние месяцы волки чаще воют по ночам, поскольку в это время им сложнее добывать пищу.