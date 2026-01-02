Россиян предупредили о штрафах за распитие алкоголя на улице в Новый год

Распитие алкогольных напитков в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

По ее словам, согласно федеральному законодательству, потребление алкоголя в запрещенных местах влечет административную ответственность.

«Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей», — пояснила юрист.

Если алкоголь распивает несовершеннолетний младше 16 лет, ответственность ложится на его родителей или законных представителей. Им грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей. Кроме того, родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Сам подросток, по словам Глебовой, может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.