Полиция напомнила рязанцам, как защитить квартиры от краж в новогодние праздники

УМВД России по Рязанской области призвало жителей региона позаботиться о безопасности жилья во время новогодних поездок и визитов к родственникам. В период праздничных каникул, когда многие надолго покидают квартиры, активизируются квартирные воры.

В полиции напомнили, что все замки и запирающие устройства должны быть исправны и плотно закрываться. Жителям нижних этажей рекомендовали по возможности установить решетки на окна, балконы и лоджии, а также использовать металлические ролл-ставни.

Если квартира остается без присмотра на длительное время, стоит попросить родственников или соседей забирать корреспонденцию из почтового ящика и следить за состоянием входной двери. Полицейские советуют оставить доверенным лицам контактные телефоны для экстренной связи.

Кроме того, в УМВД рекомендуют заранее переписать номера бытовой техники и ценных вещей и хранить этот список в надежном месте. Ключи от квартиры не следует оставлять под ковриками, в почтовых ящиках или электрощитах. Правоохранители также предупредили, что злоумышленники часто проверяют наличие хозяев, звоня в дверь и задавая вопросы.

О подозрительных людях в подъезде или незнакомцах, выносящих вещи, необходимо сразу сообщать в полицию, по возможности запомнив их приметы и номера автомобилей.