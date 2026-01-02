Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
-4°
Сбт, 03
Вск, 04
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 79.50 02/01 10:21
Нал. EUR 93.03 / 95.00 02/01 10:21
Новости
Итоги года New
Публикации
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
Вчера 12:13
909
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 462
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 255
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
9 063
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января
Первая заметная магнитная буря 2026 года может произойти уже в ночь со 2 на 3 января. Причиной станет предновогодняя солнечная вспышка уровня M7.1, которая произошла 1 января с 16:12 до 17:11 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.

Первая заметная магнитная буря 2026 года может произойти уже в ночь со 2 на 3 января. Причиной станет предновогодняя солнечная вспышка уровня M7.1, которая произошла 1 января с 16:12 до 17:11 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.

Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, частично направленным в сторону Земли. По расчетам специалистов, это приведет к геомагнитной буре уровня до G2, что соответствует среднему событию. Вероятность более сильной бури (уровня G3 и выше) оценивается примерно в 30%.

При этом новогодняя ночь в большинстве регионов России прошла в условиях низкой геомагнитной активности, несмотря на влияние корональной дыры. С полуночи до 8 утра по московскому времени наблюдались слабые полярные сияния на широтах 65-75 градусов, в том числе в районе Мурманска, однако из-за облачности увидеть их практически не удалось.

Специалисты отмечают, что продолжающееся воздействие корональной дыры может вызвать дополнительные геомагнитные возмущения в ближайшие дни. В целом же прогноз на новогодние каникулы остается благоприятным: за исключением начала января, первая половина месяца ожидается относительно спокойной и без выраженных магнитных бурь.