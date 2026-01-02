Первая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января

Первая заметная магнитная буря 2026 года может произойти уже в ночь со 2 на 3 января. Причиной станет предновогодняя солнечная вспышка уровня M7.1, которая произошла 1 января с 16:12 до 17:11 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН.

Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, частично направленным в сторону Земли. По расчетам специалистов, это приведет к геомагнитной буре уровня до G2, что соответствует среднему событию. Вероятность более сильной бури (уровня G3 и выше) оценивается примерно в 30%.

При этом новогодняя ночь в большинстве регионов России прошла в условиях низкой геомагнитной активности, несмотря на влияние корональной дыры. С полуночи до 8 утра по московскому времени наблюдались слабые полярные сияния на широтах 65-75 градусов, в том числе в районе Мурманска, однако из-за облачности увидеть их практически не удалось.

Специалисты отмечают, что продолжающееся воздействие корональной дыры может вызвать дополнительные геомагнитные возмущения в ближайшие дни. В целом же прогноз на новогодние каникулы остается благоприятным: за исключением начала января, первая половина месяца ожидается относительно спокойной и без выраженных магнитных бурь.