Отказаться от платных онлайн-подписок в России станет проще с марта 2026 года

В России упростят отказ от ненужных платных подписок. Об этом пишут РИА Новости. С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который запретит онлайн-сервисам списывать деньги за продление подписки, если пользователь отвязал банковскую карту или иным способом отказался от использования ее реквизитов.

Согласно новым правилам, автоматическое продление доступа станет невозможным без действующих платежных данных клиента. Это должно защитить пользователей от несанкционированных списаний и ситуаций, когда деньги продолжают удерживаться после фактического отказа от услуги.