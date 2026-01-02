Над Рязанской областью сбили еще шесть беспилотников

Еще шесть БПЛА уничтожили над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Еще шесть БПЛА уничтожили над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков беспилотников не подходить к ним ближе чем на 100 метров и незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.

Ранее 1 января с 16:00 до 23:00 средства ПВО сбили над Рязанской областью 10 беспилотников.