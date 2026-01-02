Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 3-4 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Продолжаются новогодние мероприятия новогодней столицы России 2026 года.

На сцене дворца молодежи пройдет спектакль «Такие вот девочки», в театре драмы пройдут премьерные показы спектакля «Новогодняя мИлодрама».

Во дворец спорта «Олимпийский» рязанцы смогут увидеть ледовое шоу для всей семьи от Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король», а в МКЦ выступит кабаре-дуэт Новые Русские Бабки,

На биатлонном комплексе «Алмаз» состоится Гонка Чемпионов, а в ТРЦ «Марко Молл» пройдут праздничные мероприятия центра.

