Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
Вчера 12:13
964
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 496
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 281
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
9 208
Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозу Гидрометцентра, 2 и 3 января в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: ветер до 17 м/с, метель, мокрый снег. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 75 бригад «Рязаньэнерго»: 260 энергетиков и 156 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 49 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1, 67 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

(для устройств на платформе Android):

(для устройств на платформе iOS):

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу. Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Фото: «Рязаньэнерго».