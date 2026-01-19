Жителю Сараев назначили обязательные работы и лишили прав за пьяное вождение

Жителю Сараев назначили 350 часов обязательных работ и лишили водительских прав на срок 2 года и 6 месяцев за управление транспортным средством в состоянии опьянения, пишет ИД «Пресса». Решение принял районный суд 15 января. В ходе судебного заседания выяснилось, что 23-летний молодой человек ранее уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На этот раз он не только управлял автомобилем без прав, но и вновь отказался от медосвидетельствования, на этот раз по поводу наркотического опьянения. Сараевский районный суд признал его виновным по статье 264.1 часть 1 и назначил наказание.

