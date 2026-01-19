За неделю 545 рязанцев получили травмы

За прошедшую неделю, с 12 по 18 января, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 545 пациентам. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

