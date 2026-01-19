ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР. Бойцы «Днепра» взяли под контроль село Павловка в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, Украина потеряла на двух направлениях до 440 военных.

