Итоги года
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
3 часа назад
415
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
684
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 111
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 969
Все публикации
Водолазы обследовали дно реки в поисках пропавшего 63-летнего рязанца
Поиски прошли в Тимошкинском сельском поселении в Шиловском районе. Специалисты прибыли на реку Пара для обследования дна. Экипаж отряда пробурил на поверхности реки несколько технологических отверстий, через которые в воду опустили камеру. Камера исследовала 2000 кв. метров дна реки. Пропавшего мужчину не обнаружили.

