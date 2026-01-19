Водолазы обследовали дно реки в поисках пропавшего 63-летнего рязанца
Поиски прошли в Тимошкинском сельском поселении в Шиловском районе. Специалисты прибыли на реку Пара для обследования дна. Экипаж отряда пробурил на поверхности реки несколько технологических отверстий, через которые в воду опустили камеру. Камера исследовала 2000 кв. метров дна реки. Пропавшего мужчину не обнаружили.
