Водолазы обследовали дно реки в поисках пропавшего 63-летнего рязанца

Поиски прошли в Тимошкинском сельском поселении в Шиловском районе. Специалисты прибыли на реку Пара для обследования дна. Экипаж отряда пробурил на поверхности реки несколько технологических отверстий, через которые в воду опустили камеру. Камера исследовала 2000 кв. метров дна реки. Пропавшего мужчину не обнаружили.