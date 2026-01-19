Во время 10-балльных пробок в Рязани скорая спасла мужчину с острым инфарктом

Бригада рязанской станции скорой помощи спасла 46-летнего пациента с острым инфарктом миокарда. Отмечается, что рязанцу внезапно поплохело: появилась боль за грудиной, которая усиливалась, стали неметь руки. Его супруга вызвала скорую помощь. Несмотря на 10-балльные пробки скорая оперативно приехала на вызов. Бригада 20 минут боролась за жизнь пациента. Электрокардиограмма показала инфаркт с подъемом сегмента ST. Пациенту обеспечили внутривенный доступ, ввели кроворазжижающий препарат и сильнодействующий анальгетик. Мужчину быстро доставили в стационар, где ему было проведено экстренное стентирование коронарных артерий. Операция прошла успешно.

Об этом сообщает региональный минздрав.

