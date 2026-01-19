Ветеран Великой Отечественной войны из Рыбного отметил 95-летний юбилей
В январе 95-летний юбилей отметил Сергей Киселев из Рыбного. Мужчину поздравили лава администрации Рыбновского округа Елена Минкова и председатель Совета ветеранов округа Михаил Букин.
Ветеран Великой Отечественной войны из Рыбного отметил 95-летний юбилей. Об этом сообщает ИД «Пресса».
