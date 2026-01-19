Рязань
ВЦИОМ: россиянки не стремятся встречаться с мужчинами, которые живут с родителями
Многие женщины в России скептически относятся к отношениям с мужчинами, продолжающими жить с родителями после 30-40 лет. Об этом сообщает издание «Мел» со ссылкой на ВЦИОМ.

Для большинства женщин (84%) совместное проживание мужчины с родителями после 30 лет является препятствием для отношений, лишь 16% готовы рассмотреть такой вариант. Мужчины относятся к этому проще: 41% не видят проблемы, 39% не стали бы строить отношения.

Средний возраст отделения от родителей — 21 год, считают респонденты. Большинство (73%) не согласны, что взрослый мужчина всегда следует советам матери, 50% считают это приемлемым. Среди женщин 80% против такого поведения.

Однако 27% допускают, что взрослая женщина может слушаться матери, 67% считают это неприемлемым.