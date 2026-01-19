В Шацком округе избрали нового охотинспектора

Должность государственного охотничьего инспектора занял Сергей Паршков. Отмечается, что ранее мужчина работал в органах внутренних дел, в 2016 году он окончил факультет «Охотоведение и биоэкология» Российского государственного аграрного университета (ныне — университет имени Вернадского). Паршков планирует организовать ежедневное патрулирование лесов, в том числе совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.

В Шацком округе избрали нового охотинспектора. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Должность государственного охотничьего инспектора занял Сергей Паршков. Отмечается, что ранее мужчина работал в органах внутренних дел, в 2016 году он окончил факультет «Охотоведение и биоэкология» Российского государственного аграрного университета (ныне — университет имени Вернадского).

Паршков планирует организовать ежедневное патрулирование лесов, в том числе совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии.