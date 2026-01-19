В Рязанской ОКБ открылся новый косметологический кабинет

В ОКБ открылся новый косметологический кабинет, предлагающий профессиональные услуги по уходу за кожей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Как уточняется в сообщении, в новом кабинете работают опытные врачи-косметологи, которые разрабатывают индивидуальные планы коррекции для каждого пациента. Также отмечается, что все процедуры проводятся в медучреждении с соблюдением строгих стандартов стерильности.